Рост цен на новые авто замедлился в России

Рост цен на новые автомобили в России снизился после их пересмотра в мае–июне. Об этом сообщил «Коммерсант».

В июле стоимость новых автомобилей возросла на 0,6%. При этом в июле рост был гораздо выше — 5%. В августе подорожали семь марок автомобилей. Среди них Volkswagen Passat, Suzuki, большинство моделей Toyota, Chery и Mitsubishi, а также все комплектации УАЗ «Патриот» и «Пикап». При этом рост цен на поддержанные автомобили аналогично замедлился. Причина этого заключается в том, что спрос на автомобили стал ниже, передали Nation News.