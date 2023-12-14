Транспорт 14 декабря 2023, 16:32 Рост тарифов на платных дорогах в России проверят Путин пообещал устроить проверку по росту тарифов на платной трассе М-12 РИА «Новости»

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Стоимость проезда по платной трассе М-12 Москва — Казань проверят. Такое обещание в ходе прямой линии дал президент России Владимир Путин.

Глава государства признался, что не понимает, откуда возникла сумма в шесть тысяч рублей за проезд от Москвы до Казани.

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«Может быть, на каждом участке будет одинаковая стоимость. Цифра должна быть 4-4,5 тысячи. Я думаю, что прямая арифметика тут может не прямо работать. Но проверю», — сказал Путин.

Президент напомнил, что платными дороги могут быть только при наличии альтернативных путей проезда — это предусмотрено законом. У водителей, заметил он, всегда есть возможность выбрать бесплатный маршрут.

«Дорожники стараются делать так, чтобы чрезмерной нагрузки не было», — заметил Путин.

Новый участок трассы М-12 «Восток» открыли в сентябре. Он протянулся от Москвы до Арзамаса.