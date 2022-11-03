Рост продаж Lada Granta и Niva зафиксировали в Петербурге | 360°

Транспорт 03 ноября 2022, 16:20 Рост продаж Lada Granta и Niva зафиксировали в Петербурге

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В сентябре–октябре в Санкт-Петербурге резко увеличилось число продаж автомобилей моделей Lada Granta и Niva. Об этом написало АБН со ссылкой на ГК «Прагматика».

Издание сообщает, что на долю этих моделей приходится до 85% от продаж всего российского автопрома.

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Популярность моделей объясняется их доступностью по государственным программам поддержки автокредитования. Эксперты отмечают, что запасов других моделей Lada — Lada Vesta, Largus и X-Ray — в петербургских дилерских центрах хватит до конца года.

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