Центробанк предупредили о кратном увеличении количества нелегальных таксопарков. Это может стать ответом на попытки страховых компаний пересмотреть тарифы ОСАГО в сторону повышения на 60%.

Письмо в ЦБ РФ направил Общественный совет по развитию такси, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ. Регулятор ответил, что изменение тарифов пока не обсуждается.

Председатель совета Ирина Зарипова напомнила, что полис для автомобиля такси сейчас стоит около 43 тысяч рублей. По ее мнению, стоимость ОСАГО для столичных таксистов не должна превышать 100 тысяч рублей, для региональных — 70 тысяч рублей.

«В случае увеличения тарифа полис ОСАГО для такси станет недоступным не только для столичных таксопарков, но и для подавляющего большинства региональных. Начнется массовый отток таксомоторных перевозчиков в нелегальный бизнес», — отмечено в письме организации.

Страховщики же уверены, что частники чаще попадают в ДТП и стоимость полиса для них должна вырасти в четыре раза.

В ЦБ подтвердили получение документа, но пока не анализировали данные об убыточности страхования такси. В Минфине вопрос повышения тарифов не обсуждался. В «Яндекс.Такси» на запрос издания не ответили.

Ранее представителям страховых компаний предлагалось создать перестраховочный пул, чтобы поделить понесенные из-за таксистов убытки на весь рынок. Таким образом они смогли бы временно сдержать рост тарифов и рост числа нелегальных таксопарков в регионах.