Рост недовольства, но не безопасности. Почему снижать нештрафуемый порог скорости бессмысленно

Рассматриваемая правительством инициатива о снижении нештрафуемого порога превышения скорости в случае принятия вызовет возмущение автолюбителей, но не повысит безопасность на дорогах. Такое мнение в разговоре с «360» выразил автоюрист Сергей Радько.

«На мой взгляд, это абсолютная бессмыслица. Если говорить о Москве, с учетом средней скорости движения превышение +10 — это не самое опасное и страшное нарушение, которое влечет ДТП», — сказал он.

По его словам, часто обсуждаемые обществом ДТП происходят не из-за превышения скорости на 10 километров в час. Речь идет о скорости гораздо выше.

«Вся эта инициатива прежде всего вызовет недовольство, но никак не рост безопасности», — уверен автоюрист.

При этом эксперт считает, что с введением новых штрафов пробок больше не будет.

«Какие-либо усиления, санкции надо обсуждать только после полнейшей проверки всей системы ограничения скорости во всех городах, не только в Москве», — заметил собеседник «360».

По его словам, от этой идеи в итоге могут пострадать аккуратные водители.

«За повышение безопасности заплатят не лихачи, а фактически это ляжет бременем на тех, кто нарушает редко», — заключил Радько.

Ранее стало известно, что правительство РФ вновь обсуждает возможность снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Сейчас штраф платят за превышение установленной скорости на 20 километров в час, но планку могут снизить до 10 километров в час.