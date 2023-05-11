Транспорт 11 мая 2023, 17:32 Рост автокредитования в стране прокомментировали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков: покупатели машин высокого класса начали приобретать машины классом ниже

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Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в разговоре с ИА НСН прокомментировал рост автокредитования в стане. По его словам, оно способствует развитию рынка и его восстановлению после двухлетнего падения.

В апреле 2023 года российские банки одобрили около 77 тысяч автокредитов на сумму в 110 миллиардов рублей.

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«Обстоятельства вынуждают тех, кто раньше покупал автомобили более высокого класса, приобретать машины классом пониже. Но отказаться от автомобилей не получится, тем более, строится больше хороших дорог, становится больше мобильных россиян», — сообщил Моженков.

Эксперт также отметил, что сейчас снижаются цены не только на новые, но и на подержанные автомобили.