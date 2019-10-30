Росстат назвал регионы с лучшими дорогами

Больше всего качественных дорог, которые соответствуют всем нормативным требованиям, оказалось в Москве — в столице их 97%.

Как сообщил RT со ссылкой на данные Росстата, на втором месте — Ханты-Мансийский автономный округ с показателем 84,5% качественных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения. Замыкает тройку лидеров Ставропольский край — хороших дорог от общего числа в регионе там 74,9%.

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В топ-5 регионов с самыми качественными дорогами попали Красноярский край (71,4%) и Ингушетия (70,4%).

Аутсайдерами в этом рейтинге оказались Республика Марий Эл (1,4%), Саратовская область (9,9%), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская области (17%).

Всего в России в 2018 году нормативам соответствовало 42,4% дорог. Показатель вырос на 5% за последние 10 лет.

Российские дороги общего пользования находятся в собственности субъектов и, соответственно, финансируются из региональных бюджетов. В Росстате отметили, что к числу нормативных требований для дорог в России относятся ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, а также хорошая видимость.