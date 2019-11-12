Росстандарт выдал сертификаты двум моделям Opel

Отмечается, что Opel Zafira Life является аналогом Citroen Spacetourer и Peugeot Traveller, а Opel Vivaro — видоизмененные модели Jumpy и Expert. Производить обе модели будут на калужском заводе ПСМА.

Opel Zafira Life появится в России в нескольких вариантах: шестиместном, семиместном и восьмиместном — с двухлитровыми дизельными моторами по 140 и 95 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что руководство компании Opel подтвердило информацию о возвращении на российский рынок в связи со сменой владельца. В отличие от General Motors, новый владелец Opel — французская PSA — ничего не имеет против России.