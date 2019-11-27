Росстандарт представил карту качества топлива

Карту качества топлива представил Росстандарт по итогам проверок на заправочных станциях по всей стране. Согласно представленной агентством графике, более 20% нарушений специалисты обнаружили в 18 регионах.

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В число самых серьезных нарушителей вошли: Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан, Хабаровский край, Сахалин, Владимирская, Костромская, Рязанская области.

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В большинстве регионов доля нарушений составила менее 5%. В частности, речь идет о Красноярском, Пермском и Камчатских краях, Нижегородской, Омской и Ростовской областях, а также он республиках Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Карту представили 20 ноября на общественных слушаниях по качеству топлива на Владимирской области. Росстандарт пообещал обновлять ее два раза в год.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли сообщило, что на заправках Москвы и Московской области проверки Росстандарта нарушений по качеству топлива не обнаружили. В министерстве уточнили, что в следующем году проверки продолжатся, а регионам с самым большим количеством нарушений уделят особое внимание.