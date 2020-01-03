Росстандарт опубликовал список АЗС с разбавленным топливом

«В 2019 году Росстандарт проводил контрольно-надзорные мероприятия в отношении объектов нефтепродуктообеспечения, включая проверки в Республике Дагестан, Республике Крым и городе Севастополе по отдельным поручениям, повторные проверки, а также мониторинговые мероприятия, проведенные совместно с Роскачеством», — указано в информационном сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Всего в список попали 157 автозаправочных станций (АЗС) по всей России. Наиболее частое нарушение, указанное в комментариях к списку — несоответствие заявленному октановому числу и температуре вспышки в закрытом тигле — если говорится о дизеле, а также повышенное содержание серы в бензине и солярке.

Росстандарт порекомендовал автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и рекомендациями. Информацию можно учитывать как при краткосрочных поездках, так и при длительных путешествиях. Если наливать в бак качественное топливо, так возможно снизить риск поломки автомобиля, добавили в ведомстве.