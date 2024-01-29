Росстандарт объявил об отзыве 32 тысяч автомобилей Haval

В России объявили отзыв 32,16 тысячи автомобилей Haval F7 и F7x, которые были проданы в период с 1 декабря 2022-го по 27 декабря 2023 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.