29 января 2024, 12:55
Росстандарт объявил об отзыве 32 тысяч автомобилей Haval
В России объявили отзыв 32,16 тысячи автомобилей Haval F7 и F7x, которые были проданы в период с 1 декабря 2022-го по 27 декабря 2023 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.
Причиной таких мер стала вероятность попадания влаги в разъем жгута проводов. Это может спровоцировать короткое замыкание электропроводки.
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Владельцам отозванных кроссоверов необходимо обратиться в ближайший дилерский центр. Специалисты бесплатно исправят дефект.
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