Транспорт 18 декабря 2023, 20:19 Российскому самолету разрешили пролететь над Норвегией Норвегия открыла небо для российского самолета из-за ЧП на борту РИА «Новости»

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В Норвегии открыли воздушное пространство для пассажирского самолета Nordwind Airlines. На борту, который выполнял рейс Москва — Варадеро, возникла неотложная ситуация, сообщил телеканал NRK.

«Экстренный медицинский случай на борту позволяет ему получить разрешение использовать норвежское воздушное пространство», — отметила руководитель по связям с общественностью норвежской госкомпании Avinor Катрина Фрамхолт.

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Она добавила, что самолет полетел обратно в Москву.

После начала спецоперации на Украине против России ввели ряд жестких ограничительных мер. Помимо запрета на поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, в ЕС, США, Канаде и некоторых других государствах приняли решение о закрытии своего воздушного пространства для российских лайнеров.

В понедельник, 19 декабря, Евросоюз принял новый пакет рестрикций, который стал двенадцатым по счету.