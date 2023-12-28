Транспорт 28 декабря 2023, 13:37 Российскому самолету МС-21 разрешили летать с максимальной нагрузкой Росавиация: самолет МС-21 получил разрешение на перевозку 211 пассажиров UAC/via Globallookpress.com

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По итогам сертификационных испытаний специалисты разрешили перевозить на российском самолете МС-21 максимальное количество пассажиров. Документ выдала Росавиация.

«Российский магистральный самолет МС-21-300/310 допущен для перевозки 211 пассажиров, следует из одобрения главного изменения к сертификату типа», — объявила пресс-служба агентства воздушного транспорта.

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В испытаниях участвовали организации «Авиарегистр России» и авиационный сертификационный центр ГосНИИ ГА. Пассажирский салон максимально заполнили, в самолет пустили все 211 пассажиров, пять бортпроводников и трех членов летного экипажа. После этого провели аварийную эвакуацию. Она заняла 81,7 секунды, на 90 секунд меньше норматива.

Специалисты проверили работу аварийно-спасательного оборудования и соответствие самолета нормам летной годности. По результатам испытаний на МС-21 разрешили перевозить предусмотренное конструкторами количество пассажиров. До этого Росавиация одобрила полеты только с уменьшенной загрузкой в 175 человек.

Первый полет российского самолета планировали провести до конца 2023 года. Ростех анонсировал старт серийных поставок МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 в следующем году.