Российскому рынку предсказали дефицит автомобилей до конца года

Российские автосалоны ждет дефицит новых легковых автомобилей до конца 2020 года. Особенно это касается импортируемых машин, заявил вице-президент ассоциации автодилеров (РоАД) Олег Мосеев.

«Дефицит закончится через один-три месяца в зависимости от бренда, некоторые компании могут испытывать дефицит до конца года в части импортируемых машин. Цены будут расти», — рассказал Мосеев РИА «Новости».

Он пояснил, что рубль очень зависит от стоимости нефти, которая скорее всего не будет расти в сложившихся условиях. Это и приведет к тому, что производители будут постепенно поднимать цены на автомобили.

По словам эксперта, концерны имеют локальную сборку, поэтому у них ситуация с дефицитом может исправиться к концу года. Но проблема с импортом может затянуться. Слова Мосеева о нехватке машин подтвердил и представитель «Авилона» Андрей Павлович.

«По некоторым моделям и маркам дефицит сохраняется. Делать прогнозы по срокам восстановления поставок пока что преждевременно, но мы рассчитываем на нормализацию ситуации к концу этого года», — отметил он.

В августе в России увеличился спрос на подержанные машины, напоминает RT. За последний месяц лета было продано 488 623 таких автомобиля. Этот показатель вырос на 10% по сравнению с августом 2019 года.