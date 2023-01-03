Транспорт 03 января 2023, 12:45 Российскому авторынку предрекли рост продаж в 2023 году Глава Минпромторга Мантуров спрогнозировал продажу 800 тыс. машин на рынке РФ в 2023 году РИА «Новости»

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Рост продаж на российском авторынке до 800 тысяч машин ожидается в 2023 году. Такой прогноз в эфире телеканала РБК сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он подчеркнул, что итоговые показатели могут достичь одного миллиона с учетом поставок автомобилей через параллельный импорт.

Министр пояснил, что «АвтоВАЗ» в 2023 году запланировал выпустить более 400 тысяч автомобилей, еще около 50 тысяч выйдут с конвейера столичного завода «Москвич».

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По словам Мантурова, 2023 год для российского рынка машин станет решающим. Оставшиеся в России западные автоконцерны окончательно определятся, остаться и продолжить развивать бизнес или уйти с продажей своих активов.

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Как напомнило Ura.ru, в конце декабря 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о снижении цен на российском авторынке. По его словам, общее падение по нескольким брендам составило 18%, по сравнению с показателями марта.