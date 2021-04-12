Российским водителям пообещали новые штрафы с 1 июня

С 1 июня 2021 года в России должны вступить в силу новые поправки в ПДД, по которым водителей будут штрафовать за езду на шипованных покрышках вне сезона. Запрет уже давно записан в техническом регламенте Таможенного союза, однако формально штрафы еще не утверждены.

Штрафовать на 500 рублей за использование летних шин зимой и зимних шипованных в теплое время года предлагает разработанный МВД пакет поправок в правила дорожного движения, сообщал ранее Autonews.ru.

Согласно проекту, с 1 июня 2021 года инспекторы смогут оформлять такие нарушения по статье КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена».

На федеральном уровне пропишут запрет ездить на резине с шипами с июня по август и на летних покрышках с декабря по февраль. В регионах смогут расширить эти требования, например, запретить езду на летней резине с октября по март.

«Российская газета» отметила, что постановление правительства еще не подписано, поэтому требование о штрафах могут и не утвердить.