Транспорт 14 декабря 2023, 11:11 Российским водителям пришлось чистить снег у КПП на границе с Финляндией Финские пограничники не расчистили снег перед открытием 2 КПП на границе с РФ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Читать 360tv в

В ночь на 14 декабря машины, которые ехали из России в Финляндию через пункт пропуска «Торфяновка», чуть не увязли в сугробах. Финские пограничники не расчистили выпавший снег, и этим пришлось заняться российским водителям, сообщила «Фонтанка».

Первая после закрытия КПП в ноябре колонна автомобилей миновала ворота спустя 10 минут работы лопатами.

Реклама

По словам очевидцев, у пункта пропуска со стороны Финляндии с момента начала работы КПП скопилось порядка 40 автомобилей. Но оформление шло довольно быстро — финны тратили на это примерно 15 минут.

Еще около десятка машин, направлявшихся на финскую территорию, насчитали со стороны России. Велосипедистов среди желающих пересечь границу не было, зато собралось значительное количество грузовиков.

МВД Финляндии в ночь на 14 декабря открыло два КПП на границе с Россией — «Ваалимаа» и «Ниирала». Они будут работать до 14 января.