Транспорт 29 ноября 2022, 18:12 Российским водителям посоветовали обратить внимание на рынок подержанных авто

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Главред журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев обсудил с ИА Nation News тенденции, которые в последнее время наметились на автомобильном рынке.

Одна из тенденций, отмеченных Архиреевым — у покупателей не всегда есть возможность купить авто сразу же в салоне. Ему приходится ждать некоторое время, прежде чем он получит желанную модель.

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«Тенденция, что автомобиль любого бренда нельзя купить сразу, началась еще до начала коронавирусной инфекции и ограничений, связанных с ней. Автомобильные концерны не затаривают склады уже давно. Любой автомобиль, вставший на конвейер мирового производителя, уже продан», — заметил собеседник информагентства.

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Он посоветовал россиянам, планирующим приобрести новую машину, обратиться ко вторичному рынку, поскольку там можно получить авто практически мгновенно.

«Он (вторичный рынок — Прим. ред.) растет с каждым годом, там можно купить машину без ожидания, а также можно выбирать из массы автомобилей», — добавил Архиреев.