Российским водителям подготовили новые штрафы

В предлагаемых поправках говорится о запрете выезжать на дорогу на летней резине зимой и шипованной — летом. Кроме того, нельзя устанавливать шипованные шины только на одну ось, использовать неутвержденные ксеноновые лампы, а также отключать очиститель фар.

Нарушением также будет считаться неисправность гидросистемы усилителя рулевого управления. Речь в данном случае идет о подтекании рабочей жидкости. Также нельзя садиться в автомобиль, где руль с усилителем самопроизвольно может повернуть колеса без ожиданий водителя.

Документ находится на стадии публичного обсуждения. В случае одобрения новые правила вступят в силу с 1 июня 2021 года. Нарушители попадут под статью «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена» Кодекса об административных правонарушениях. Минимальный штраф за такое нарушение составляет 500 рублей.