Российским водителям назвали самые популярные «летние» штрафы

Российских водителей предупредили о наиболее частных «летних» штрафах. Заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал самыми популярными нарушениями превышение скорости и заезд в лес.

Как напомнил Соловьев в беседе с агентством «Прайм», наказание грозит и за неправильную перевозку детей. Штраф за отсутствие специализированного кресла, бустера или пристегнутого ремня безопасности достигает трех тысяч рублей.

Водители должны не забывать о запрете мыть авто в неустановленном месте, например, у водоема или на дачном участке. За это нарушителю грозит штраф до четырех тысяч рублей, напомнил юрист. Использование химии «добавит в доход регионального бюджета еще пять тысяч рублей», добавил Соловьев. Автовладелец рискует получить штраф, даже если мойка происходит на собственном участке, но химический раствор с грязью уходят в землю.

Недопустим также заезд на машине в лес, к реке, озеру или морю, если природная зона является заповедником, заказником, памятником или ботаническим садом. За это нарушение водитель рискует заплатить от трех до четырех тысяч рублей. Административным протоколом грозит выезд на берег любого водоема, также за это предусмотрен штраф в размере 4,5 тысячи рублей. Парковка на газоне также недопустима

Под запрет попали ремни безопасности без автоматической затягивающей катушки, отметил Соловьев.

«Штрафовать будут и за изношенный протектор шин, резину не по сезону и колеса с разными шинами на противоположных осях», — заключил юрист.