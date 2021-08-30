Российским водителям напомнили о нововведениях на дорогах с осени

Нововведения ждут российских водителей этой осенью. Одно из них — возможность обжаловать попавшие на камеры правонарушения в режиме онлайн. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Раньше, чтобы обжаловать такие штрафы, надо было обратиться в отделение ГИБДД по месту нарушения или через заказное письмо. На обжалование штрафа водителям дают 10 дней с даты получения постановления.

Если человек пользуется сервисом «Госуслуги», то постановление будет считаться доставленным с момента его появления в личном кабинете или в течение семи дней со времени входа владельца на сайт. Если водитель не был на сайте госуслуг в течение семи дней после отправки постановления, то он получит документ по почте.

Также с 1 сентября изменится знак, который предупреждает водителей о камере — знак 8.23 «Фотовидеофиксация» заменят на табличку 6.22 «Фотовидеофиксация». Постановление правительства РФ вступило в силу еще в марте, но водителям дали шесть месяцев для адаптации к новым правилам.

Новый знак «Фотовидеофиксация» не показывает на конкретное место применения камер, но за 150-300 метров предупреждает об установленных устройствах.

С 1 октября диагностические карты, чей срок действия закончился в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будут считать недействительными. Пункты техосмотра уже работали по новым правилам с марта 2021-го, но правительство во избежание очередей дало отсрочку.