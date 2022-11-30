Эксклюзив 30 ноября 2022, 23:23 Российским внедорожником Aurus Komendant заинтересовались в арабских странах Автоэксперт Моржаретто: Aurus отобьет бюджетные вложения серийным производством РИА «Новости»

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На заводе в Елабуге началось серийное производство российского люксового внедорожника Aurus Komendant. Игорь Моржаретто, партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт и обозреватель на «Вести FM» в интервью «360» предположил, что отечественный автомобиль произведут ограниченным тиражом для высших слоев общества.

«Его будут производить для определенных лиц, которые могут все позволить такое удовольствие. Тираж почти коллекционный — несколько сотен автомобилей», — сказал он.

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По его словам, интерес к Aurus Komendant проявляют не только россияне, но и представители арабских стран.

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«Сложно сказать, на сколько это амбициозный проект. Ведь в Aurus обещают выпустить минивен и кабриолет. Вероятно, чу компании будет широкий модельный ряд, что подчеркивает серьезность и амбициозность представителей компании», — сказал Моржаретто.

Также он напомнил, что в Aurus заложены крупные государственные вливания. По его словам, эти затраты способны на отдачу в виде серийного производства.

Автоэксперт отметил, что пока российская марка автомобилей лишь в одном уступает своим соседям по премиум-сегменту.

«Другие производители машин класса люкс уже обладают именем и историей бренда. Зато у Aurus получились красивые автомобили, которые придутся по вкусу любителям монументальной архитектуры», — отметил он.

Также он добавил, что российский автопроизводитель премиум-класса акцентировал внимание не только на внешнем виде, но и на силовом агрегате, создав мощные машины.

Пр этом Моржаретто отметил, что даже Rolls Royce есть критики, недовольные различными характеристиками автомобилей этой знаменитой марки.