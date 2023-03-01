Транспорт 01 марта 2023, 23:32 Российским владельцам машин Toyota бесплатно заменят систему подушек безопасности Росстандарт сообщил об отзыве более 22 тысяч проданных в России автомобилей Toyota РИА «Новости»

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Производитель автомобилей Toyota отзовет 22 712 автомобилей, проданных в России с апреля 2003 по май 2007 года из-за окончания срока годности систем подушек безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

В ведомстве подчеркнули, что с владельцами машин свяжутся по телефону или электронной почте. Водители получат адреса ближайших дилерских центров, где им проведут бесплатный ремонт.

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Производитель пояснил, что вещество в пиропатроне, который выбрасывает подушку безопасности, со временем уменьшает свою плотность из-за высоких температур окружающей среды и влажности. Это может привести к разрушению газогенератора или проникновению вещества в подушку безопасности.

Если она сработает, то водитель и пассажиры получат серьезные травмы. Поэтому во всех проданных в указанный срок в России автомобилях Toyota газогенераторы заменят за счет компании.