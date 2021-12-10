Российским лихачам пригрозили конфискацией автомобиля

Максимальным наказанием в законопроекте о лихачах станет конфискация автомобиля. Но эту меру начнут применять к уже совсем злостным нарушителям. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал один из авторов инициативы, депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

Он пояснил, что первым наказанием станет арест автомобиля на три месяца, если сумма штрафов за превышение скорости у владельца составит 150 тысяч рублей или больше. Если водитель сядет за руль транспортного средства, на которое наложено ограничение, то арест увеличится еще на три месяца.

«Если эти две меры не помогают, мы выходим уже на разработку конфискационных мер», — заявил депутат.

Народный избранник отметил, что до внесения законопроекта на рассмотрение в Госдуму документ обсудят с общественниками и представителями правоохранительных органов. Их соберут на экспертных площадках, утвержденных партией «Единая Россия».

«Будем на наших площадках обсуждать инициативы с приглашенными экспертами, общественниками и представителями правоохранительных органов», — отметил депутат.

Он не исключил, что к рассмотрению законопроекта депутаты приступят после новогодних каникул.