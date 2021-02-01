Российским автомобилистам запретят использовать зимой летнюю резину

«Известия» рассказали, что автомобилистам запретят использовать летнюю резину зимой, а зимнюю летом. Кроме того, нельзя будет пользоваться своим транспортом, если не на всех колесах установлены зимние шины. При этом на авто должны быть колеса того размера, который предусмотрен изготовителем модели.