Российским автомобилистам запретят использовать зимой летнюю резину
С 1 июня Министерство внутренних дел РФ намерено ввести новый список нарушений, при которых водителям будет запрещено использовать машины. Об этом сообщил ТАСС.
«Известия» рассказали, что автомобилистам запретят использовать летнюю резину зимой, а зимнюю летом. Кроме того, нельзя будет пользоваться своим транспортом, если не на всех колесах установлены зимние шины. При этом на авто должны быть колеса того размера, который предусмотрен изготовителем модели.