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    01 февраля 2021, 18:32

    Российским автомобилистам запретят использовать зимой летнюю резину

    Артур Блянихов

    С 1 июня Министерство внутренних дел РФ намерено ввести новый список нарушений, при которых водителям будет запрещено использовать машины. Об этом сообщил ТАСС.

    «Известия» рассказали, что автомобилистам запретят использовать летнюю резину зимой, а зимнюю летом. Кроме того, нельзя будет пользоваться своим транспортом, если не на всех колесах установлены зимние шины. При этом на авто должны быть колеса того размера, который предусмотрен изготовителем модели.