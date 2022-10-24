Российским автомобилистам указали на ряд аспектов при покупке нового авто | 360°

Транспорт 24 октября 2022, 22:21 Российским автомобилистам указали на ряд аспектов при покупке нового авто

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Главред издания «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев отметил некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание россиянам при покупке новой машины. Специалиста процитировало ИА Nation News.

Архиреев заметил, что основные опасения должны быть связаны с обслуживанием авто, наличием запчастей, со стоимостью деталей и скоростью доставки комплектующих.

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«Первое большое опасение — увеличение времени ожидания деталей, будь то сервис или частная компания. Второе — рост стоимости запчастей», — уточнил автоэксперт.

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По его словам, это два пункта, к которым нужно быть готовым. Он посоветовал планировать свой бюджет, исходя из нынешних реалий.