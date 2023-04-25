Эксклюзив 25 апреля 2023, 13:25 Российским автомобилистам пригрозили штрафами за парковку около водоемов Автоэксперт Колодочкин назвал места отдыха на воде альтернативой запрету подъезда к рекам РИА «Новости»

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Россиянам напомнили о правилах запрета парковки автомобилей на берегах водоемов. Штрафы за нарушение составляют от трех тысяч для простых владельцев автомобилей до 400 тысяч рублей для водителей транспорта компании. В беседе с «360» автоэксперт Михаил Колодочкин отметил, что ограничения для водителей сохранят чистоту и экологию, но для этого людям нужно дать альтернативу.

Скоро, напомнил он, начнется летний сезон и многие автомобилисты отправятся на отдых к рекам, озерам и прудам.

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«Наверное, надо ездить только в обустроенные места, но у нас таких нет. Но введение таких запретов все же правильно, потому что всюду грязно. На мой взгляд, должен стоять такой добрый милиционер, который скажет, мол, нужно проехать еще 15 километров и там будет парковка, кафе, место для купания, рыбалки и шашлыка. Все за 200 рублей. Вот в таком случае я за такой запрет», — подчеркнул Колодочкин.

Запретную зону для парковки автомобиля около водоемов определил Водный кодекс России. Там прописали, что ограничительная полоса для транспорта составляет от 50 до 500 метров и зависит от типа водоема и расстояния от истока до устья.

К примеру, на берегу реки длинной в 10 километров нельзя ездить и парковаться. Запрет ввели для защиты водных ресурсов и экологических систем, а также защиты водоемов и животного мира.

Проверкой соблюдения законодательства займутся инспекторы региональных министерств экологии при поддержке сотрудников полиции, которые выпишут штрафы водителям-нарушителям.