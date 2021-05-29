Российским автомобилистам назвали 7 вероятных штрафов при выезде за город

Автомобилисту положен штраф за несоответствие аптечки требованиям Минздрава. Она должна включать в себя не меньше двух пачек стерильных салфеток, две медицинские маски, две пары медицинских перчаток и два рулонных лейкопластыря по 500 сантиметров, рассказал автомобильный журналист Илья Пименов.

Пименов перечислил и другие штрафы, которые могут выписать водителю сотрудники ГИБДД при движении за городом. Его слова приводит РИА ФАН.

Ночью за городом можно попасть на штраф в размере 500 рублей за нахождение возле машины без светоотражающего жилета. Получить предупреждение или же отдать такую же сумму, как и в предыдущем нарушении, можно за отсутствие знака «крупногабаритный груз».

За транспортирование кошки или собаки на коленях пассажира также могут взыскать 500 рублей. А перевозка детей без специального кресла грозит штрафом в размере трех тысяч рублей.

За высовывание ног во время поездки с водителя могут взыскать тысячу рублей. За мойку машины с шампунем или другой автохимией на дачном участке Росприроднадзором предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей.

Минюст России предложил ввести упрощенный порядок взыскания штрафов с автомобилистов. Ведомство считает, что списывать деньги за нарушения ПДД нужно автоматически со счета водителя.