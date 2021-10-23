Российским автомобилистам напомнили о налоге, который надо уплатить в ноябре

В ноябре российским автомобилистам нужно уплатить транспортный налог за 2020 год. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм»

Сделать это лучше в срок, так как после этой даты будут начисляться пени. Эксперт пояснил, что расчет налога приходит почтой по месту регистрации, также документ можно получить в МФЦ или в электронном виде в личном кабинете на официаль­ном сайте ФНС. Многие автомобилисты уже начали получать по почте письма из своих территориальных налоговых органов.

Ранее россиян предупредили о новых правилах налога на доход по вкладам. Налог на доход по вкладам и остаткам на счетах в банках с 1 января 2022 году будет считаться по-новому. В частности, ставка НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам составит 13%.