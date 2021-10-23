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    23 октября 2021, 08:08

    Российским автомобилистам напомнили о налоге, который надо уплатить в ноябре

    Юрист России Иван Соловьев напомнил, какой налог нужно уплатить автомобилистам

    Анастасия Калинина

    В ноябре российским автомобилистам нужно уплатить транспортный налог за 2020 год. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

    Российским автомобилистам напомнили о налоге, который надо уплатить в ноябре

    «В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать. Его задача просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года», — рассказал он в беседе с агентством «Прайм»

    Сделать это лучше в срок, так как после этой даты будут начисляться пени. Эксперт пояснил, что расчет налога приходит почтой по месту регистрации, также документ можно получить в МФЦ или в электронном виде в личном кабинете на официаль­ном сайте ФНС. Многие автомобилисты уже начали получать по почте письма из своих территориальных налоговых органов.

    Ранее россиян предупредили о новых правилах налога на доход по вкладам. Налог на доход по вкладам и остаткам на счетах в банках с 1 января 2022 году будет считаться по-новому. В частности, ставка НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам составит 13%.