Росавиация рекомендовала авиакомпаниям воздержаться от увеличения трафика в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, такое решение приняли на заседании оперштаба по коронавирусу на прошлой неделе.

Официальных комментариев по этому вопросу в службе и оперштабе изданию не дали.

Представители отрасли, как указано в материале, заявили о начале ажиотажных покупок билетов до официального объявления о нерабочих днях. Это началось, когда вице-премьер РФ Татьяна Голикова только выступила с предложением об их введении.

Среди забронированных в период с 19 по 27 октября с вылетом в период нерабочей недели билетов, большая часть (порядка 90%) отводится на внутренние рейсы, сообщил представитель OneTwoTrip Елена Шелехова.

В первую пятерку направлений вошли Москва (30,6%), Санкт-Петербург (8,5%), Сочи (6,9%), Краснодар (4,5%) и Махачкала (4,1%). Самыми популярными среди зарубежных стран у россиян стали Армения, Турция, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан. По данным сервиса, принципиального скачка цен не произошло.

Объявить в России нерабочую неделю ранее предложила вице-премьер Татьяна Голикова. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Лидер страны подписал указ, согласно которому антиковидные каникулы продлятся с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах нерабочий период решили начать еще раньше. Например, в Подмосковье нерабочий период начнется с 28 октября. Продолжительность объявленного нерабочего периода оправдана сократившимся инкубационным периодом коронавируса.