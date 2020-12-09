Российским авиакомпаниям запретили продавать билеты за границу на вывозные рейсы

Росавиация запретила авиаперевозчикам продавать россиянам билеты в закрытые из-за пандемии коронавируса страны. Вывозные рейсы существуют, только чтобы застрявшие на чужбине люди могли вернуться домой.

«В случае выявления загрузки, сформированной в рамках реализации туристических пакетов, в выдаче разрешения на выполнение такого рейса (вывозного — прим. ред.) будет отказано, либо ранее выданное разрешение будет незамедлительно аннулировано», — приводит TourDom.ru текст телеграммы Росавиации за подписью главы федерального агентства Александра Нерадько.

В Росавиации подчеркнули, что право на выполнение нерегулярных грузопассажирских рейсов ориентировано на вывоз иностранцев из России и возврата россиян на родину. Ранее российским авиаперевозчикам разрешили возобновить вывозные рейсы после двухмесячного перерыва. «Уральские авиалинии» и «Победа» уже проинформировали агентов о новом запрете.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина пояснила «Интерфаксу», что это ограничение не коснется перелетов на официально открытых направлениях.