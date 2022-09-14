Российским авиакомпаниям предложили кредиты под 1,5% на выкуп импортных самолетов | 360°

Транспорт 14 сентября 2022, 11:14 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Российским авиакомпаниям предложили кредиты под 1,5% на выкуп импортных самолетов Минтранс России предложил авиакомпаниям льготные кредиты из ФНБ на выкуп своих самолетов РИА "Новости"

Читать 360tv в

Власти предложили российским авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в формате льготных кредитов. Письмо с просьбой оценить будущие затраты разослал Минтранс России, сообщил «Коммерсант».

Его получили 20 крупных авиакомпаний. Минтранс России предложил им выкупить иностранные самолеты за счет льготных кредитов по ставке 1,5% в течение 15 лет. Эти деньги выделят из ФНБ.

Реклама

Авиакомпаниям нужно оценить, сколько из оставшихся судов они захотят выкупить у лизингодателей, а также обосновать их рыночную стоимость и целесообразность выкупа самолетов старше 20 лет.

Реклама

Официально ни Минтранс России, ни авиакомпании эту информацию не подтвердили. Однако источники издания в авиаотрасли заявили, что воплотить задумку в жизнь не получится из-за санкций.

В пятом пакете Евросоюз разрешил своим компаниям работать по контрактам финансового лизинга, а большинство российских самолетов — в операционном. Тогда из 739 зарегистрированных в других странах самолетов меньше 50 приходилось на финлизинг. Причем даже самолеты неевропейских собственников зарегистрированы в их европейских «дочках».

0 0 0 0 0 0