Транспорт 27 марта 2023, 17:25 Российский бренд электромобилей Evolute представил кроссовер i-Sky

Читать 360tv в

В понедельник, 27 марта, российский производитель электромобилей Evolute сообщил о том, что в ближайшее время начнется выпуск новой модели — кроссовера i-Sky. Об этом рассказали «Известия».

Автомобиль будут собирать в Липецкой области на заводе «Моторинвест». Выпуск i-Sky запланирован на второй квартал текущего года.

Реклама

Новый кроссовер является аналогом китайского Dongfeng Forthing Thunder. Его мощность достигает 204 лошадиных сил. Благодаря емкости тяговой батарея в 85,9 киловатта в час автомобиль сможет проехать на одном заряде больше 500 километров.

Авторы: