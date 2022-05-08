Российский бизнес начал переходить на отечественные автомобили

Российские компании начали переходить на отечественные автомобили из-за ощутимого подорожания зарубежных брендов, рассказали бизнесмены «Известиям». рассказали представители бизнеса. Особенно это касается тех фирм, которые сейчас обновляют автопарк. Среди них — «Якитория», Wildberries и другие.

В «Якитории» закупки отечественных автомобилей удвоили по сравнению с 2021 годом. В Wildberries сообщили, что уже закупали машины отечественного производства и планируют делать это в дальнейшем. На российские автомобили переходит мясоперерабатывающая компания «Окраина».

Европейские и американские автомобили стали стоить в полтора-два раза больше, рассказал экономист Егор Клопенко. В то же время отечественные машины подорожали всего на 10–20%. Сейчас Европа практически не предлагает автомобилей по стоимости от полумиллиона до миллиона рублей, а цены на почти все российские авто находятся в этом диапазоне. Как отметил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин, стоимость иномарок в лизинг на пять лет уже не окупается. Помимо этого, производители отказывают по поставкам даже по прошлогодним заказам.

А главная сложность в том, что авто из Европы почти перестали доставлять и на российских заводах нет к ним комплектующих, пояснил гендиректор «Infoline — аналитика» Михаил Бурмистров. В отечественных машинах тоже есть запчасти из-за рубежа, но машины, используемые для доставки, простые, и детали для них можно производить на российских заводах.

По мнению Митягина, тренд на закупку отечественных автомобилей продолжится.