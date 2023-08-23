Транспорт 23 августа 2023, 16:10 Российский авторынок сможет восстановиться к 2024 году — Минпромторг Минпромторг: рост продаж авто в России к 2035 году достигнет 1,9 миллиона штук Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Продажи машин в России к 2035 году могут вырасти до отметки в 1,9 миллиона штук. По данным Минпромторга, авторынок в стране начнет восстанавливаться уже в 2024 году, сообщил ТАСС.

«Объем продаж в 2026 году будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах», — посчитали эксперты.

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С 2027 года, по прогнозам экспертов, пойдет увеличение на 1% в год, в 2030-м средний уровень продаж составит 1,8 миллиона автомобилей в год, а к 2035 году — 1,9 миллиона. При этом уже в следующем году авторынок начнет восстанавливаться и выйдет на уровень продаж в 1,3 миллиона машин, предположили эксперты.

«Включая до 1,1 миллиона легковых автомобилей, 113 тысячи легких коммерческих автомобилей, 100 тысяч грузовых автомобилей и 15 тысяч автобусов», — уточнили в министерстве.

К 2035 году доля продаж беспилотных автомобилей на общем рынке составит до 10-15%, передавал ТАСС. Кроме того, все новые авто в России примерно через семь лет оборудуют элементами автоматизированной системы управления для помощи водителям.

Ранее в Минпромторге рассказали, что в России планируют начать серийное производство маневровых локомотивов на сжиженном природном газе, а также собираются создать высокоскоростной магистральный пассажирский поезд.