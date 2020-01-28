Российский авторынок пополнит семиместный кроссовер Tiggo 8 от Chery

Продажи Tiggo 8 на российском рынке стартуют в марте. Как сообщило РИА ФАН, автомобиль построен на модульной платформе T1X. Длина транспортного средства составила 4700 миллиметров, ширина — 1860 миллиметров, а высота — 1705 миллиметров.

Кроссовер получил двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 170 лошадиных сил, передний привод и вариатор.

Также базовая комплектация включает подушки безопасности, систему экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, климат-контроль и подогрев боковых зеркал.