Российский автомобильный рынок пополнится машинами из Китая и Южной Кореи в июне

КНР и Южная Корея продолжат поставлять свои автомобили на российский рынок. Машины бренда Hyundai будут передавать России напрямую из Южной Кореи, написало РИА ФАН.

«Модели марок Chery и Exeed регулярно доставляют в страну, а у концерна Haval организовано локальное производство на предприятии в Тульской области. Компания Geely выпускает свои модели на мощностях предприятия в Белоруссии. Оттуда их и привозят в РФ», — сказал один из дилеров концерна Hyundai.

При этом представители компаний предупреждают, что могут возникнуть перебои с поставками из-за трудностей с налаживанием логистических цепочек, сообщил Infox.