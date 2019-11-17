Российских водителей смогут проверять на наркотики по слюне
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Как рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России, наркотики в слюне человека будут фиксировать с помощью иммунохроматографических тест-систем.
Сотрудникам ГИБДД выдадут специальные переносные анализаторы, которые смогут распечатывать протоколы всех полученных данных и передавать их на компьютер.
Пока подразделения Госавтоинспекции еще не используют прибор в своей работе, так как продолжается его тестирование. По окончании испытаний главк МВД примет окончательное решение по использованию прибора для выявления нарушителей.
«Внедрение анализатора в практическую деятельность подразделений Госавтоинспекции планируется после получения положительных результатов испытаний», — пояснили в пресс-центре.