Российских водителей смогут проверять на наркотики по слюне

Новый прибор для проверки водителей начали испытывать в России. С его помощью сотрудники ГИБДД смогут узнать, употреблял ли автолюбитель наркотики перед тем, как сесть за руль. Наличие запрещенных веществ устройство будет выявлять по слюне водителя.

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Как рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России, наркотики в слюне человека будут фиксировать с помощью иммунохроматографических тест-систем.

Сотрудникам ГИБДД выдадут специальные переносные анализаторы, которые смогут распечатывать протоколы всех полученных данных и передавать их на компьютер.

Пока подразделения Госавтоинспекции еще не используют прибор в своей работе, так как продолжается его тестирование. По окончании испытаний главк МВД примет окончательное решение по использованию прибора для выявления нарушителей.

«Внедрение анализатора в практическую деятельность подразделений Госавтоинспекции планируется после получения положительных результатов испытаний», — пояснили в пресс-центре.