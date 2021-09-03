Российских водителей предупредили о подготовке новых штрафов

Новые штрафы для российских водителей пропишут в готовящейся редакции Кодекса об административных правонарушениях, которой сейчас занимается Министерство юстиции. Как сообщило издание Autonews, наказывать нарушителей по новым статьям будут не раньше 2022 года.

Размер штрафа за неисправности автомобиля останется таким же, как и сейчас: 500 рублей. Но сам список технических неполадок, за которые можно попасть под наказание, расширят.

В частности, штрафовать начнут за шины не по сезону, стертые покрышки, шины с разными рисунками на колесах, поврежденный бампер, незаконно установленные лебедки, отсутствие подголовников и козырьков, а также подушек безопасности, если их предусмотрел производитель.

Заплатить 500 рублей придется водителям, если сотрудники дорожной инспекции увидят горящий индикатор неисправности Check Engine или установленный на стекле видеорегистратор, который мешает обзору. Кроме того, под новый штраф попадут владельцы автомобилей с наклейками на фарах и любыми проблемами со световыми приборами.

За отсутствие диагностической карты о прохождении технического осмотра с 1 марта 2022 года придется заплатить две тысячи рублей. Ответственность за прохождение процедуры переложили на водителей, отвязав техосмотр от покупки ОСАГО. Следить за наличием документа будут при помощи уличных камер.

Если у автовладельца не будет ОСАГО, то ему придется заплатить еще 800 рублей. Следить за этим также будут камеры, а штрафы — приходить каждый день за езду без полиса.

Ужесточат наказание для любителей пьяной езды. Если в салоне такого водителя окажутся дети, то ему придется заплатить 30 тысяч рублей и на три года лишиться права на управление транспортным средством.

Штрафы за превышение средней скорости останутся на том же уровне: 500 рублей за превышение на 20−40 километров в час и пять тысяч рублей за разгон до 80 километров в час и выше. Главное изменение заключается в том, что оспорить наказание через суд будет невозможно. В КоАП пропишут определение средней скорости и наказание за ее превышение.

Увеличат размеры штрафов за выезд на тротуары, газоны и детские площадки. Дополнительно введут наказание для автовладельцев, которые моют машины в неположенных местах.

За мытье машины придется заплатить две тысячи рублей, за парковку или проезд по газону — четыре тысячи, за выезд на детскую или спортивную площадку — пять тысяч рублей.

Отдельное наказание введут за брошенные старые автомобили. Сейчас за это не наказывают, но теперь владельцам придется раскошелиться на три тысячи рублей. В КоАП появится понятие автохлам — это машина с отсутствием одной или нескольких кузовных деталей. Кроме того, под это определение попадает и сгоревшее транспортное средство.