Транспорт 24 января 2023, 01:49 Российских водителей обяжут резервировать дату проезда через границу Депутат Москвичев подготовил поправки по ужесточению правила проезда через границу на авто РИА «Новости»

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Руководитель комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Они предусматривают предварительное резервирование даты и времени для пересечения границы РФ на автомобиле и утверждают требования к обустройству участков дорог у пунктов пропуска.

Поправки описывают всю процедуру так называемого проезда через границу в порядке очереди: перечь документов, необходимых для «бронирования» даты, порядок контроля за соблюдением очередности, а также категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди.

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Участки дорог возле пунктов пропуска должны будут соответствовать определенным стандартам, которые тоже оговариваются поправками. Речь идет об освещении, урнах, бесплатных туалетах, а также терминалам, при помощи которых можно будет зарезервировать дату и времени пересечения госграницы.

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Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года.