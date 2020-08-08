Российских автомобилистов предупредили о нововведениях

Этой осенью автовладельцев ждет ряд изменений: смена тарифов ОСАГО, возвращение техосмотра, новая дорожная разметка в Москве, а сотрудники ГИБДД получат новую аппаратуру для оценки технического состояния автомобилей.

Как написало издание Autonews, новые тарифы ОСАГО начнут действовать с конца августа. Границы тарифного коридора расширятся на 30%. Минимальная индивидуальная ставка составит 2471 рубль, а максимальная может достичь 5436 рублей.

Также для автомобилистов предусмотрен индивидуальный тариф, который будет зависеть от количества грубых нарушений ПДД, типа и возраста машины и семейного положения водителя. При этом итоговый тариф не будет больше предельно разрешенного базового.

Также с 30 сентября для получения ОСАГО россиянам снова придется проходить техосмотр, отмененный из-за пандемии, причем с новыми требованиями. Водитель должен будет предоставить фотографии въезда и выезда в пункт ТО. Сверять будут и координаты авто с координатами пункта ТО, а нарушения процедуры осмотра будут фиксировать автоматически, с помощью камер.

Действие летних тарифов на платных дорогах продлили до 31 октября из-за сдвига летних отпусков.

Сотрудников ГИБДД оснастят новой аппаратурой для точной оценки состояния машин и дорог. Это приборы для измерения остаточного протектора шин, диагностики тормозных систем и рулевого управления, контроля выхлопа двигателей, освещенности дорог.

В Москве в тоннелях на Садовом кольце и некоторых участках ТТК появится прерывистая разметка. «Зебрам» в столице вернут привычный вид на регулируемых пешеходных переходах, без желтых полос, также парковочные места начнут обозначать прерывистыми линиями вместо «карманов».