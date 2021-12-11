Российских автомобилистов предупредили о новой схеме мошенников с подставными ДТП

Мошенники используют российских автомобилистов для последующего обмана страховых компаний. Для этого злоумышленники организуют подставные аварии со старыми автомобилями, а после требуют компенсации ремонта. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

Он отметил, что битый автомобиль часто «подставляется» под ничего не подозревающего водителя. Обычно такое происходит на малоскоростных трассах, чтобы авария полностью не уничтожила «пострадавшее» транспортное средство.

После ДТП владельцы «разбитой» машины обращаются в страховую компанию и требуют денег за ремонт. Известны случаи, когда один автомобиль поступал к страховщикам более 30 раз за один год.

Выход из этой ситуации Ефремов видит в доступе страховых компаний к камерам наблюдения и увеличении сроков выплат страховых денег.

«То есть нужны более длительные сроки, чтобы доказать факт мошенничества», — пояснил эксперт.

По его словам, количество случаев обмана страховых компаний за последний год значительно увеличилось. Пострадавшие в авариях автомобилисты вносят в список для получения выплат повреждения, которые получили совсем при других условиях. С учетом того, что автомобильный парк в России достаточно старый, найти такие повреждения не составляет никакого труда. А деньги на ремонт обманом берут у страховщиков.