Российских автомобилистов предупредили о дефиците топлива

Зимой может возникнуть дефицит дизельного топлива. Кроме того, с проблемами столкнутся независимые АЗС. Таким мнением поделился президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«На оптовом рынке оно (зимнее дизтопливо — прим. ред.) точно подорожает, там всегда высокая оптовая цена. Что касается розничной цены, которая регулируется, мы получим очередной диспаритет, скорее всего», — отметил эксперт.

По его словам, дефицит топлива может произойти из-за того, что раньше оно производилось путем смешения авиакеросина и летнего дизтоплива и не облагалось дополнительными акцизами. Однако теперь экономическая политика Минфин изменилась.