Российских автомобилистов пересадят на экологичный общественный транспорт

Количество автомобилистов в России планируют сокращать с помощью развития экологичного транспорта. Федеральная программа затронет 74 города, сообщило Ura.ru.

На международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство поможет регионам закупить новые трамваи и троллейбусы и в целом модернизировать транспортную инфраструктуру.

Курирует проект вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, за последние 10 лет в России пассажиропоток в общественном транспорте сократился на 19%. Люди пересаживаются на автомобили, что увеличивает количество пробок на дорогах.

«Люди пересаживаются в автомобили. Мы не успеваем строить и ремонтировать дороги. Если кардинально не изменим подходы к развитию общественного транспорта, то все города загоним в пробки», — сказал Хуснуллин.

К 2030 году развить систему экологичного общественного транспорта планируют в 74 городах России. На проект потратят почти два триллиона рублей.