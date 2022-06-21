Глава Минтранса назвал количество зарубежных рейсов российских авиакомпаний

Все самолеты российских авиакомпаний перевели в отечественный реестр и провели перестрахование бортов внутри страны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр транспорта Виталий Савельев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день, в российском авиапарке числятся 1272 самолета, в том числе 1148 пассажирских. Комментируя сообщения о бортах, взятых в лизинг у иностранных компаний Савельев подчеркнул, что речи об экспроприации не идет.

«Наши авиакомпании продолжают на счетах в Центральном банке аккумулировать» лизинговые платежи в рублях. Если собственник хочет получить, он конвертирует и забирает», — пояснил Савельев.

Министр пояснил, что введенные санкции не позволяют сейчас проводить платежи в валюте напрямую.

«Если коснуться сообщения международного, к нам летают 32 авиакомпании зарубежные из 22 стран. А сами мы летаем в 11 стран, наши авиакомпании, наши самолеты», — привел слова Савельева RT.

Он подчеркнул, что для зарубежных полетов Россия получает официальное подтверждение от властей страны, что борту не грозит арест, полеты выполняются только в этом случае.