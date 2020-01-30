Российские водители «забили» на отзывы машин. И это большой риск

Речь идет о подушках японской компании Тakata, установленных на машины 2000–2014 годов выпуска. Среди марок, которые подпадают под отзыв, много японских авто: Nissan, Toyota, Mitsubishi, Honda, Subaru, Mazda. Также дефектные подушки безопасности устанавливались на некоторые модели BMW и Ford.

Автодилеры сообщили изданию, что среди машин Mitsubishi и Toyota в салоны на замену пиропатрона доезжают менее 20% водителей, у Nissan — 22,6%, среди собственников Subaru таких оказалось 18,3%.

По словам участников рынка, владельцы либо отказываются менять что-то в машине, либо считают, что им звонят ради рекламы и не верят, что замена бесплатна.

Кроме того большинство отзываемых автомобилей за годы перекочевали из крупных городов в глубинку, и салоны потеряли с связь с их владельцами.