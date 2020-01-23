    23 января 2020, 05:30

    Российские водители стали чаще пользоваться платными магистралями

    Валерия Шафирко

    Почти 270 миллионов поездок совершили автомобилисты в 2019 году по российским платным дорогам. Об этом сообщила газета «Коммерсант», со ссылкой на данные о трафике за 2019 год.
    Российские водители стали чаще пользоваться платными магистралями

    Большую часть проездов по платным дорогам, — а именно 69%, — совершили владельцы легковых автомобилей. Трехосные грузовики или автобусы высотой более 2,6 метра обеспечили 21% трафика. Еще 7% остались за двухосными грузовиками или автобусами высотой более 2,6 метра. Последние 3% от общего трафика — небольшие грузовики и автобусы.

    Наибольший (почти трехкратный) прирост проездов наблюдается на трассе М11 «Москва—Санкт-Петербург». За прошедший год на ней ввели несколько новых участков. Трасса, связавшая Москву и Петербург, получила название «Нева». Для выбора имени автодороги объявили голосование. По его результатам «Нева» обошла по количеству голосов варианты «Валдай» и «Две столицы».

    Исходя из данных всех операторов, общее совершенное число поездок по платным трассам в 2019 году достигло 267 миллионов раз.

    При этом член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев считает, что количество пользователей могло быть значительно больше, если бы существовал нормальный придорожный сервис.