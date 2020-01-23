Российские водители стали чаще пользоваться платными магистралями

Большую часть проездов по платным дорогам, — а именно 69%, — совершили владельцы легковых автомобилей. Трехосные грузовики или автобусы высотой более 2,6 метра обеспечили 21% трафика. Еще 7% остались за двухосными грузовиками или автобусами высотой более 2,6 метра. Последние 3% от общего трафика — небольшие грузовики и автобусы.

Наибольший (почти трехкратный) прирост проездов наблюдается на трассе М11 «Москва—Санкт-Петербург». За прошедший год на ней ввели несколько новых участков. Трасса, связавшая Москву и Петербург, получила название «Нева». Для выбора имени автодороги объявили голосование. По его результатам «Нева» обошла по количеству голосов варианты «Валдай» и «Две столицы».

Исходя из данных всех операторов, общее совершенное число поездок по платным трассам в 2019 году достигло 267 миллионов раз.

При этом член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев считает, что количество пользователей могло быть значительно больше, если бы существовал нормальный придорожный сервис.