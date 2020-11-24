Российские водители сократили расходы на подготовку машин к зиме

Автомобилисты в России стали меньше тратить на подготовку машины к зиме. Осенью средний чек в автосервисах упал на 24% по сравнению с 2019 годом и составил 4520 рублей за одно посещение.

В период с 1 сентября по 22 ноября 2020-го спрос снизился почти во всех категориях услуг и товаров, необходимых для подготовки машины к зиме.

«Сильнее всего сократились расходы россиян на услуги автосервисов: объем продаж в натуральном выражении по числу покупок снизился на 48%. Средний чек затрат уменьшился на 24% — до уровня 4520 рублей за одно посещение автосервиса», — привело РИА «Новости» цитату из исследования «Платформы ОФД» и сервиса «СберАвто».

За весь период аналитики зафиксировали уменьшение спроса на незамерзающую жидкость. Продажи этого товара упали на 16%. Средний чек снизился на 3% и составил 172 рубля, если сравнивать с 2019 годом. Автомойками тоже стали пользоваться меньше, хотя ценник на услугу вырос. Средний чек увеличился на 3% и достиг 460 рублей.

При этом специалисты отметили небольшой рост спроса на автомобильные шины. Продажи увеличились на 2%, а средний чек составил 14 210 рублей. Эта сумма оказалась на 5% больше по сравнению с прошлой осенью.