Транспорт 23 декабря 2022, 16:56 Российские таксопарки призвали перейти на отечественные машины Спикер Совфеда Матвиенко: таксопаркам нужно закупить отечественные машины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Работающим в сфере такси компаниям нужно перейти на отечественные автомобили. Как сообщил ТАСС, об этом в ходе рассмотрения законопроекта о регулировании работы частных перевозчиков заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула, что подобный шаг станет дополнительной поддержкой отечественных автопроизводителей.

Реклама

«Надо, чтобы регионы и бизнес закупали машины отечественного производства, тем самым будет и обслуживание качественное и сервис», — добавила Матвиенко.

Реклама

Верхняя палата парламента предложила дополнить рассматриваемый закон поправкой об отечественных машинах. Как пояснил заместитель председателя Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, кабмин мог получить право устанавливать необходимое количество отечественных машин, задействованных в сфере перевозок.

Регулирующий работу такси закон в минувший четверг, 22 декабря, прошел окончательное чтение в Госдуме. Документ предусматривает требования к автомобилям, создание единого реестра такси, а также возможность оформленным самозанятым заниматься частным извозом. Также документ определил ответственность агрегаторов.