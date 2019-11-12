Российские производители стали нашли альтернативу РЖД для перевозки

Он заявил, что доля автомобильного транспорта в перевозках НЛМК Владимира Лисина на российском рынке составит 30% к 2022 г., что будет в два раза больше, чем в текущем году.

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При этом в 2018 году доля перевозок по автодорогам составила 11%. Как оказалось на небольшие расстояния в 150 километров не выгодно перевозить груз по железным дорогам.

Помимо этого, как объясняет Хорн, автотранспорт гарантирует поставку точно в срок, что имеет большое значение при конвейерном производстве.

Затраты на перевозки, по данным НЛМК, составляют 4,2% от конечной стоимости стали. Тонна горячекатаного проката в Москве стоит 38 тысяч рублей и 1,6 тысячи руб. — транспортные расходы, приводит пример топ-менеджер НЛМК.